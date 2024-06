Predios municipales avasallados están destinados a un parque urbano y sirven como regulador de las aguas

Los predios municipales avasallados , que colindan con el Jardín Botánico, no son habitables . Parte de los terrenos está destinado a un parque urbano y otro sector sirve como regulador de las aguas pluviales , s eñaló la secretaria municipal de Planificación, Mariana Daga , que defendió la propiedad de los terrenos que han sido ocupados ilegalmente.

​Daga mostró documentos que respaldan el derecho propietario de la Alcaldía y señaló que el uso de suelo no es para vivienda. “El terreno está dividido en dos sectores, una parte es para un parque urbano, bajo la inscripción 809/99, y la otra, para regulación de aguas pluviales. Es decir, estas personas están asentadas en un espacio que no tiene las condiciones urbanas, no es apto para vivienda y están colindando con las lagunas de oxidación”, señaló la secretaria municipal.