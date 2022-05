Presentan acción popular para incluir la categoría ‘mestizo’ dentro de la boleta censal

Escucha esta nota aquí

El debate por la inclusión de la categoría mestizo en la boleta censal aún continúa vigente. Este martes, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, presentó una acción popular ante la Sala Constitucional Tercera para exigir al Ministerio de Planificación y al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que respeten el derecho a la autoidentificación, mismo que está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), y se incluya la categoría mestizo en la boleta censal.

La parlamentaria remarcó que la Carta Magna enumera en su artículo 21 los derechos civiles de los bolivianos y en el numeral 1 establece que una persona tiene derecho “a la autoidentificación cultural” y afirmó que el Movimiento Al Socialismo prefiere ignorar esta realidad para realizar un censo a su medida que no refleje el verdadero porcentaje de identificación de la población.

“Le hacemos recuerdo a la ministra de Planificación que más de la mitad de los bolivianos en el último censo no se identificó con ninguna etnia indígena, esto no quiere decir que nosotros no reconozcamos ni respetemos a estas comunidades indígenas, al contrario, lo que pedimos es que se pueda llevar un proceso sin sesgo y que incorpore a todos los bolivianos”, puntualizó.

Sobre la postura del Gobierno que insiste en que incluir la categoría mestizo en el Censo de Población y Vivienda 2022 generaría una “distorsión” y que sería “miope” ir contra el proceso previsto para noviembre de esta gestión, Nayar considera que se trataría de una estrategia del MAS para "continuar usando a las poblaciones indígenas como bandera política".

“Hoy por hoy lo que busca hacer el MAS es un censo que logre recuperar las credenciales del indigenismo que ha perdido durante los últimos años el Gobierno, dado que simplemente ha utilizado a los indígenas como una bandera política pero no les ha dado una mejor calidad de vida a estas poblaciones”, cuestionó.

Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, acompañó a Nayar hasta el Palacio de Justicia para presentar la demanda, misma que debería ser respondida en un lapso de 48 horas. Aclaró que aún hay tiempo para incorporar este pedido, ya que las boletas todavía no están impresas.

“No somos todos indígenas, obviamente respetando la cualidad de cada una de estas etnias, nosotros necesitamos saber cuántos somos los mestizos en este país para que tengamos la figura clara de cómo estamos distribuidos los bolivianos. Todavía no está elaborada la boleta, por tanto, hay tiempo para incluir esta opción de respuesta sobre el mestizaje, hay tiempo para eso, y merecemos saber cuál es la realidad del país”, acotó Cochamanidis.

