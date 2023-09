"Presidente Arce ponga un límite a sus ministros", le dice el gobernador Camacho sobre los acuíferos

Este proyecto, según la Gobernación de Santa Cruz, pone en riesgo ambiental los acuíferos Guendá - Urubó que fueron declarados como Unidad de Conservación del Patrimonio Natural y que, por tanto, no se pueden intervenir.

"El capricho político o negociado de unos cuantos, no puede ser más importante que el agua de todo un pueblo. Usted cree que lo van a recordar por sostener a un ministro nefasto o respetar un departamento y cuidar el agua", cuestiona el gobernador en su carta, que hace referencia también a la crisis del agua que se vive en varias regiones del país.

Agregó que "en Santa Cruz estamos luchando contra amenaza muy grande, la presión interesada del gobierno por construir una carretera que pone en riesgo el agua de todos los cruceños solo para beneficiar un negociado inmobiliario. Es por eso que hoy, además de manifestar que no vamos a negociar el agua, he pedido a mi equipo de trabajo que desarrolle un programa integral de información y difusión para cuidar el agua y así llegar a todo el departamento, y así cuidemos el agua correctamente".



Y concluye indicando: "un país puede vivir con diferencias políticas, culturales y regionales, pero no sin agua".