Presidente cívico: “No hay nada que festejar, las movilizaciones continúan”

Tras la violenta represión a la marcha que exigía la liberación del gobernador de Santa Cruz, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, le habló al pueblo c ruceño y le pidió mantener las movilizaciones y la vigilia pacífica en las instituciones públicas como medida de presión ante “el abuso del Gobierno”.

Reprochó que no se le permita recibir atención médica al gobernador Luis Fernando Camacho, porque hay gente que impide el ingreso de ambulancias al penal de Chonchocoro , donde se encuentra encarcelado.

“Nosotros no tenemos nada que festejar. Bolivia está en riesgo de perder su libertad. Los nueve departamentos debemos estar unidos (…) No esperemos que sea tarde, no podemos en estos momentos bajar la guardia, necesitamos defendernos del totalitarismo”, dijo.