Presidente de la FBF declara ante la Fiscalía por el caso Marset: "La pelota no se mancha"

Asimismo, afirmó no tener ningún vínculo con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo en el centro de la investigación. "No conozco a ese señor, no he tenido jamás ningún contacto con él", enfatizó.



En contexto



Costa fue citado a declarar en calidad de testigo dentro del denominado 'caso Sebastián Marset', el narcotraficante uruguayo que vivía en la capital cruceña, utilizando identidad falsa e hizo vida social mimetizándose en diferentes rubros.