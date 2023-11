Presos revelan que alojaron a narcos que mataron a teniente

Tres de los aprehendidos relacionados al caso del asesinato del teniente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, (Felcn), José Agustín Tórrez Álvarez y del informante paraguayo Silvestre Luis Cardozo Escobar, hablaron frente a la jueza Ana Gloria Rojas, que al final ordenó su detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola.



Se trata de Yeyson Limpias Tube, María Teresa Suárez Bello y su hijo Róger Sebastián Tanwing Suárez, imputados por la Fiscalía por supuesta complicidad en la muerte violenta del teniente de la Felcn y del informante. Todo pasó durante una operación encubierta realizada por la Felcn para desbaratar una banda de traficantes.



El fiscal Néstor Tórrez, fundamentó en su imputación los pasos que dieron los narcotraficantes el viernes pasado, cuando se juntaron en el edificio Fiori, a pocos metros de la ex Fiscalía del segundo anillo.



Según las pesquisas de la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), los autores materiales e intelectuales del doble asesinato fueron identificados como Andre Anders Acosta Loja y Abel Salas Tórrez, de nacionalidad peruana, que permanecen prófugos y la Policía los busca por cielo y tierra.



El fiscal Néstor Tórrez, ante la jueza Ana Gloria fundamentó que, desde hace unos meses, Yeyson Limpias Tube, pasó el contacto a Abel Salas Tórrez, al informante Silvestre Luis Cardozo, para realizar una transacción de droga.



El informante a su vez pasó esta información al teniente José Agustín Tórrez. Fue así que se realizó un primer trabajo en septiembre y otro tenía que concretarse el 9 y 10 de noviembre.



Según las pesquisas, después Abel Salas Tórrez, tomó contacto con André Anders Acosta Loja y se comunicaron con Róger Sebastián Tanwing y la madre de éste, María Teresa Suárez Bello. La madre y su hijo alojaron en su casa a André Acosta.



La mañana del 9 de noviembre el informante Silvestre Luis Cardozo y el teniente José Agustín Tórrez, se encontraron en la plaza 24 de Septiembre, luego se dirigieron al edificio Torres Fiori, piso quinto, habitación 503, donde se reunieron y quedaron en concretar la transacción de compra de droga el día siguiente. Ahí el teniente y el informante tenían que llevar el dinero, mientras que André era enviado por Abel para corroborar la actividad y que la Felcn operaría en un aeropuerto cerca de santa Cruz.



El viernes 10 de noviembre a las 7:30 en el departamento 503 del piso 5, del edificio Fiori, se encontraron en el interior el teniente José Agustín Tórrez, el informante Silvestre Luis Cardozo y André Acosta Loja. Cuando estaban sentados alrededor de una mesa, el peruano sacó su arma y disparó en la cabeza del teniente y también hirió al paraguayo. El pistolero escapó y nadie lo vio salir. Fue el detenido Yeison Limpias Tube quien contactó a Abel Salas con el informante paraguayo.



Asimismo, Róger Sebastián Tanwing Suárez y su madre María Teresa Suárez Bello, dieron su casa a André Acosta Loja, desde hace más de un mes. Además, le dieron alimentación, según la Fiscalía.



Confesaron ayuda a narcos



Antes de emitir el fallo, la jueza Ana Gloria Rojas, dio la palabra a los tres aprehendidos para que hagan uso de su derecho a la defensa. Róger Sebastián Tanwing, dijo ser de piloto. Sin embargo, aseguró que gana un salario de Bs 19.000, pero que no trabaja como piloto.



Le dijo a la juez que está en pleno estudio porque quiere convertirse en piloto comercial. Es hijo de María Teresa Suárez Bello y confesó ante la jueza que le dieron alojamiento a los peruanos. Asimismo, que estaba a punto de recibir como pago 5.000 dólares por un trabajo de narcotráfico.



En la pesquisa, la Policía encontró armas y municiones en el domicilio del piloto y de su madre. También se registra que otro familiar le reclamó a María Teresa Suárez Bello y a su hijo el por qué alojaban a un delincuente en su casa y ellos no respondieron nada.



La mujer le dijo a la jueza que se gana la vida vendiendo comida, pero que conocía a los peruanos señalados de narcotraficantes. Yeyson Limpias Tube también admitió conocer a los peruanos que forman parte de una red de traficantes, pero que nada tiene que ver en el caso de las muertes.



Dentro de las investigaciones fueron detenidas otras cinco personas luego de allanamientos practicados en Trinidad y en San Ignacio de Moxos.



Primero se informó que estas personas tenían relación con los peruanos buscados como responsables de la muerte del teniente. Luego de averiguaciones, la Felcc y la Fiscalía no encontraron relación con los autores del crimen.



Sin embargo, se les decomisó armas de fuego, por lo que se quedaron en Trinidad para responder por delito de porte y tenencia.



Por la tarde, el ministro de Gobierno informó de la aprehensión de uno de los peruanos, pero fue desmentido por la Policía.



ANÁLISIS



El juez debe autorizar un acto encubierto



Por Cristian Sánchez, abogado penalista



La operación e intervención de agentes encubiertos en materia de lucha contra el narcotráfico está regulada en el Código de Procedimiento Penal en el Art. 282. Su naturaleza está vinculada a la necesidad que tienen los órganos de persecución penal de colectar pruebas e información sobre las redes criminales dedicadas al tráfico de drogas. Es un trabajo de alta complejidad técnica y de rigurosidad legal.



Se deben cumplir las condiciones inequívocas que establece la ley para su ejecución; en esa línea, en casos de necesidad de intervención de un agente encubierto, dentro del marco de una investigación preliminar de este tipo, debe ser solicitada por un fiscal ante. Sí o sí, es el juez que debe autorizar la ejecución de esta clase de operaciones. La ley establece que debe existir anuencia expresa del agente encubierto para participar de la operación de manera voluntaria, y existir también constancia documental secreta a cargo del juez de la identidad verdadera y ficticia del agente.



La Fiscalía y la Policía, en materia de investigación de delitos de orden público deben actuar siempre bajo el conocimiento de un juez. El fiscal con el auxilio de la Policía investiga y es el juez, que controla la investigación para que se respete la ley y los derechos de las personas.



Deben existir las condiciones de apoyo logístico, tecnológico y de recursos humanos para prestar el auxilio y soporte necesario en todo el tiempo de la intervención del agente encubierto, más aún cuando esté en riesgo la vida e integridad del agente encubierto, dado que, por la naturaleza de esa clase de operaciones, es de altísima probabilidad que algo pueda salir mal o filtrarse información que perjudique la operación. En todo caso, sobre todo, y más allá de cualquier resultado, se debe proteger en tiempo real y de forma instantánea, si el caso amerita, la vida e integridad del agente encubierto.



Sí o sí, solo el juez debe autorizar la ejecución de las operaciones encubiertas en materia de narcotráfico.