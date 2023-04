Primera condena por biocidio en Santa Cruz: el hombre que mató a pedradas a un perrito fue sentenciado a más de 3 años de cárcel

El caso se hizo viral en las redes sociales, luego de que la propietaria subiera el video del ataque y pidiera que la ayuden a capturar al responsable. “Ayer (29.08.22) por la tarde me quitaron mi compañero de vida de la manera más cruel posible. Lo alejaron de nuestras vidas con un odio que él no merecía. Queremos encontrar a la persona responsable de esto. Por favor ayúdennos a compartir esto para que no le vuelva a suceder a alguien más”, señalaba el mensaje.