Primeras horas de paro cívico se ven marcadas por hechos de violencia y hostilidad en las calles

Ante esta situación, el alcalde no dio declaraciones a los medios de prensa, pese a la apertura que mostró su equipo de Comunicación y fue el responsable de esta área, Juan Carlos Solares, quien salió a decir que el Gobierno municipal y el alcalde han sido los promotores del censo y que la encuesta debe tener las condiciones técnicas para obtener los resultados deseados. Además, aseguró que las oficinas municipales operan con normalidad y algunas, como la Quinta Municipal, están con custodia policial, pero la gente no llega como en otros días en los que no hay paro.