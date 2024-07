Procesan a otra funcionaria más por supuestos cobros irregulares dentro de la comuna

"En el Municipio de Santa Cruz hay cero tolerancia a lo que son temas irregulares, temas de corrupción que puedan hacer tanto gente externa como gente interna del Municipio. Es así que, el día de hoy (lunes 1/07/2024) ha habido una funcionaria que ha sido encontrada realizando algunos supuestos cobros por trámites de una manera indebida. A la misma ya se le ha abierto un proceso en la vía interna y también nos hemos adherido al proceso en el Ministerio Público", disparó Montenegro.



Asimismo, el funcionario pidió a la población: "No caigan ante este tipo de personas que tratan de sonsacar dineros, que no son necesarios para cualquier licencia de funcionamiento o cualquier trámite. Toda documentación se debe solicitar por los conductos regulares y no caer en este tipo de funcionarios".



Adelantó que "el Gobierno municipal ha iniciado inmediatamente el informe del asesor público, para desvincular a esta persona que se debe aclarar, también es una funcionaria que viene de la anterior gestión municipal, trabaja en el municipio desde el año 2013, pero sea quien sea la persona no se va a tolerar (la corrupción)".



El vocero añadió: "No vamos a permitir que ninguna otra persona actúe al margen de lo que son los procedimientos establecidos en el Municipio y solicitamos a la población denunciar inmediatamente que se dé cualquier tipo de irregularidad, como estas, ya sea a través de los famosos tramitadores, o de gente que trabaja en el propio Municipio".