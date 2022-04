Proceso contra Costas es visto como una disputa con Camacho por el poder local

Santa Cruz

Apuntan al gobernador por proceso a Costas; Camacho dice que no tolera corrupción

El exsecretario de la Gobernación y disidente de Demócratas Vladimir Peña mencionó que Jeanine Áñez y Pumari están detenidos y el gobernador no ha sido citado. Camacho responde que no pertenece a Demócratas y no acepta corrupción