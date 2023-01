Productor: "La amenaza de revertir tierras es una bravuconada más del ministro de Desarrollo Rural"

Los productores consideran que la amenaza del Gobierno de revertir tierras porque se suspendió el envío de alimentos al interior del país como parte de la protesta exigiendo la liberación del gobernador de Santa Cruz, Lu is Fernando Camacho, es "una bravuconada o desubicación" .

Paz sostuvo que en este momento están en etapa de siembra y que la decisión de algunos sectores de no enviar alimentos es por la bronca que se tiene por el momento político que se vive. "Los productores de granos, afiliados a Anapo estamos sembrando en este momento", afirmó.

Sobre la amenaza del ministro sostuvo que el sector agropecuario viene golpeado, no solo por factores climáticos, sino también por los avasallamientos. "Los productores no dejamos de sembrar, pero el sector es golpeado desde diferentes factores. Seguimos adelante pese a todo tipo de adversidades políticas, nuestro trabajo es titánico y nos quedamos con sabor a poco de que no se valore nuestro trabajo", indicó Paz.