Productores bloquean el Puente de la Amistad y obstaculizan el paso hacia Cochabamba

Los manifestantes demandan la aplicación de biotecnología, el suministro adecuado de diésel y gasolina, y respuestas a la falta de dólares en el país.



El bloqueo, liderado por productores agrícolas del municipio de San Pedro, es indefinido hasta que el gobierno atienda sus peticiones. "Queremos decirle al gobierno que ya nos cansamos, no somos políticos, estamos perdiendo al estar acá, pero no tenemos otra opción, y le decimos a la policía que no se atrevan a venir", declaró uno de los representantes.



El bloqueo ha causado que flotas, buses y vehículos queden varados a medio camino, afectando el tránsito en una de las principales rutas del país.