Productores continuarán bloqueando de manera indefinida al no tener respuesta del Gobierno

“El ministro de Hidrocarburos y Energías (Franklin Molina Ortiz) no se ha reunido con nosotros para atender nuestro pedido y por eso vamos a continuar de manera indefinida bloqueando la ruta al norte”, señaló, en contacto telefónico con EL DEBER, Eliazer Arellano, presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Grupo Norte.

“El abastecimiento es irregular. Nos están dando hasta 120 litros en los surtidores. Está escaseando y no podrán abastecernos porque ya va a comenzar la zafra. No quieren ceder más (cupos), por día ocupamos entre 600 y 800 litros. Con 120 litros no hacemos nada, en el Gobierno son tercos”, sostuvo el productor.