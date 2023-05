Productores cumplen su segundo día de bloqueo en protesta contra los decretos que limitan la venta de diésel

"El abastecimiento es irregular. Nos están dando hasta 120 litros en los surtidores. Está escaseando y no podrán abastecernos porque ya va a comenzar la zafra. No quieren ceder más (cupos), por día ocupamos entre 600 y 800 litros. Con 120 litros no hacemos nada, en el Gobierno son tercos", expresó el presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Grupo Norte, Eliazer Arellano.