Productores de Los Negros amplían cuarto intermedio en la ruta a los Valles cruceños

Productores de la comunidad Los Negros , en la zona de los Valles cruceños, determinaron no volver a bloquear la carretera, que conecta a la capital cruceña con los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, pero sí mantenerse en estado de emergencia.

De acuerdo con el último voto resolutivo, los manifestantes dieron un plazo de 72 horas al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, para que se constituya en la zona, objetivo que no se cumplió. Dicho término concluyó este viernes.

"Nos hemos reunido con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), no hemos quedado en ningún acuerdo, lo mismo que en Mairana, por eso nos vamos a mantener en vigilia, nos vamos a dirigir directo a La Paz para hablar con el Ministerio de Hidrocarburos (Franklin Molina)", aseveró Hilberth Zelada Arnez, representante de las organizaciones sociales de los Negros, tras concluir la reunión.



Según explicó Zelada, como productores "no podemos cumplir con los requisitos de la ANH. Tenemos hasta 120 litros para venta libre, pero arriba de esa de cantidad exigen requisitos, que no podemos cumplir. Por eso pedimos que se amplíe ese cupo domiciliario. Principalmente gasolina, entre 300 a 500 litros, es lo que ocupamos los agricultores, en bombas, fumigadoras, motorrosadoras, para cultivar nuestros productos".