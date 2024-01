Profesionales de salud se reunirán con la Alcaldía para exigir la anulación de despidos

Los profesionales de salud que se encontraban protestando, este lunes, en la Quinta Municipal de la capital cruceña dieron un cuarto intermedio a su movilización para atender una reunión con autoridades municipales que se realizará este martes a las 15:00.



Humberto Vargas, vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, explicó que la reunión se llevará a cabo con el objetivo de buscar una solución al problema de los más de 100 profesionales de salud que fueron despedidos de manera arbitraria.



"Nosotros somos claros, nosotros queremos que se anulen estos despidos; nosotros queremos que se contrate a las personas que no han sido recontratadas; queremos que se elabore de una vez su contrato", afirmó Vargas.



El dirigente cuestionó los argumentos de la Alcaldía para justificar los despidos. Señaló que los profesionales de salud ya habían presentado toda la documentación requerida.



"Creemos que no es un argumento válido. Entendemos que la documentación que han presentado estos colegas la vienen presentando hace mucho tiempo. Desde septiembre que se les ha pedido su documentación y todos ellos están con todo en orden", manifestó.



Vargas advirtió que los profesionales de salud no descartan ninguna medida de presión, en caso de no ser escuchados por las autoridades municipales.



"Nos vamos a movilizar mañana (martes 30), vamos a hacer una vigilia en la Quinta Municipal. Vamos a hacer los bloqueos, si corresponden o, hasta una huelga de hambre, en caso de no ser escuchados. Esperemos que las autoridades municipales se pongan la mano al pecho; son más de un centenar de profesionales los que han sido despedidos y por supuesto que vamos a velar por ellos", señaló.