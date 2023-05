Propietarios de carritos de comida rápida exigen una norma clara al Municipio para poder trabajar

Sobre los ataques del vocero del Ejecutivo municipal referido a que Saavedra no colabora con la dirección de transparencia edil, respondió que no ha llegado ningún requerimiento a su oficina y lo conminó a que coordine con los concejales de UCS para que las notas lleguen.

“En Transparencia no avanza nada, es una caja negra inmensa donde se esconde la cuchuquera y todo se tapa en los 45 días que tarda por el conducto regular. El alcalde no sale a decir nada y manda a voceros despistados o que se hacen los malinformados. No ha llegado nada a mi oficina, por eso le estoy pidiendo informe escrito y si la mandó al Concejo, es doblemente ineficiente porque los concejales de la UCS que administran el Concejo no han hecho llegar las notas”, dijo.

Bernardo Montenegro, vocero de la dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio, señaló este miércoles, a Unitel, que la unidad de Transparencia tiene “plenamente identificado” a quien supuestamente cometió la irregularidad, caso que -según dijo- se encuentra en investigación. En cambio, acusó a Saavedra de haber nombrado a alguien que no correspondía y de, presuntamente, no presentar pruebas de las acusaciones de corrupción que hace.



Argumentó que desde el Ejecutivo enviaron cartas a Saavedra para que presente pruebas de denuncias anteriores, pero que esas misivas no fueron respondidas. En su descargo, el concejal opositor señaló que no ha recibido ninguna, que si llegó al Concejo es responsabilidad de sus colegas ucesitas recibir la correspondencia y que no se la han hecho llegar.



Posteriormente, en conferencia de prensa, Montenegro informó que, el Municipio ha interpuesto una denuncia en contra de un funcionario por acusaciones de cobros irregulares a propietarios de carros de expendio de alimentos.



"El caso está en proceso de investigación en la Dirección de Transparencia (...) El Municipio no va a permitir que se den hechos irregulares y de corrupción dentro de la institución(...) Se va a investigar y procesar a cualquier persona responsable de hechos irregulares", expresó Montenegro.