Propuesta de la ABC beneficiaría a casi 200 parcelas de sindicatos

El bloqueo en Buena Vista continúa, a pesar de distintas reuniones con autoridades, ya que no se llega a una solución; hoy entra en su décima jornada.

Por su parte, la alternativa de la Gobernación pasaría cerca de predios privados, en su mayoría, entre estos casi dos o tres predios del grupo empresarial Techo y no llegaría hasta el municipio de Buena Vista. En ambos casos, una carretera generaría plusvalía a los propietarios de la zona aledaña.

Dijo que aprendieron la lección con la carretera por el Tipnis, donde hubo una oposición a la vía, pero no una alternativa. “Con esa experiencia entendimos que si nos oponíamos con un criterio solo ambiental, no sería posible sostener la posición a largo plazo, entonces vino la sugerencia de mover la carretera y alejarla del bosque para proteger el Amboró y la UCPN Urubó-Güendá, y la zona de amortiguamiento. Además está en zona plana”, argumentó.

Otra observación de Sauma es que hasta la fecha, como técnicos en el tema, no han acceso al resumen ejecutivo del proyecto de la ABC. “Este es un tema que no puede ser politizado porque estamos hablando de fuentes de agua de millones de bolivianos de hoy y del futuro”.

La concejala Isabel Zambrana, de SOL, aseguró que, por lo menos hasta donde los legisladores saben, en esta gestión no se aprobaron más urbanizaciones debido a una pausa ambiental.

“Pedí datos de la pausa ambiental, pero tuve que averiguar por mi lado y en la Contraloría me informaron que primero se tiene que empezar a reforestar y dotar con servicios básicos, por eso sigue la pausa ambiental, porque hay un freno, hay que dar las condiciones primero”, explicó, y también lamentó que no se respondan a sus solicitudes de información al Ejecutivo, y que no se les entreguen copias de las actas de las sesiones.