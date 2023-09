Protesta de vecinos del barrio El Trigal que exigen más líneas de micros en la zona termina en violencia

Vecinos del noveno anillo del barrio El Trigal, cercaron el Concejo Municipal exigiendo que más líneas de micro ingresen hasta esa zona. Afirman que solo hay una que no permite que otras transiten, por lo que demandan a las autoridades ediles y del Ejecutivo Municipal dar una respuesta oportuna. Lo que no se esperaban era que la protesta genere escenas de violencia, con golpes, gritos y algunos heridos, aunque no queda claro quién comenzó los desmanes. La gendarmería municipal llegó a resguardar el edificio y luego se produjeron los enfrentamientos.