Protestas en la Bimodal por demora en la vacunación anticovid, desde el martes se priorizará a viajeros

Escucha esta nota aquí

Por Alba Roca

Aglomeraciones y molestia en la terminal Bimodal de la capital cruceña, debido a las restricciones en el ingreso. Desde el primer día del año, se requiere la presentación del carnet de vacunación o una prueba PCR negativa, en cumplimiento de los decretos supremos 4046 y 4047.

Numerosas personas permanecían desde las 6:00 de la mañana de este lunes, aguardando la posibilidad de vacunarse en la misma terminal. Pasadas las 14:00 horas todavía seguía la tensión entre quienes pretenden viajar, pero carecen de la documentación requerida.

El director General Ejecutivo de la Administradora de la Terminal Terrestre de Santa Cruz​​, Mario Pérez, lamenta la molestia ocasionada a los viajeros pero recuerda que "la responsabilidad es del ciudadano que llega aquí sin su vacuna".

Desde el 1 de enero, una brigada de salud, compuesta por dos médicos, atiende a los viajeros que carecen de la vacuna anticovid. En la misma terminal colocan la primera dosis y, de esta manera les permiten viajar.

Se trata de una extensión del servicio de vacunación de la Caja Cordex que opera en la terminal Bimodal "gracias a las gestiones del ministro de Obras Públicas", detalla Pérez. "Les estamos brindando el servicio de vacunación y haciendo las pruebas PCR y de antígeno nasal", complementa.

Desde la puerta de ingreso a la terminal, la gente cuestiona la mala organización en el servicio de vacunación. Son unas 30 personas que este mediodía aguardaban ser atendidas.

José Gómez (56 años) es un transportista de larga distancia. "No he tenido tiempo para vacunarme", dice mientras espera su turno. "Como ahora están exigiendo el carnet de vacunación, me saqué tiempo", añade.

El decreto supremo establece la obligatoriedad de exigir estos documentos (carnet de vacunación o prueba PCR negativa) para el ingreso a cualquier institución pública o privada.

José admite que solo se vacunará porque lo están obligando, puesto que será un requisito para ingresar a los bancos.

En la misma fila se encuentra Sixto Mamani (53 años) que debe viajar a los Yungas para retornar a su trabajo. "Primero dijeron que no iba a ser obligatorio, pero ahora están obligando, nos piden el carnet de vacunación", afirma Sixto, que reconoce que nunca pensó en vacunarse contra el coronavirus.

Tanto José como Sixto forman parte de una treintena de personas que aguardaban atención en el punto de vacunación instalado en la Bimodal.

Pérez recordó que el servicio que presta esta brigada responde a un criterio de eventualidad. "La población debe acudir a los centros de vacunación que hay en la ciudad. La terminal no es un punto de vacunación libre. Vamos a seleccionar a las personas que van a viajar", complementa.

Compromete un sistema más ordenado desde este martes. "Se seleccionará a la gente que debe viajar para que se vacune con la brigada, porque el 80% de las personas que están reclamando atención no son viajeros", dice.

El personal dependiente de la Bimodal se encuentra vacunado. Además, hace un mes se dispusieron brigadas de vacunación que atendió tanto a choferes como al personal que opera en las diversas empresas de transporte. El director de la Bimodal estima que un 85% de los trabajadores de la Bimodal están vacunados.

Lea también Santa Cruz Segip dispone dos días de tolerancia para presentación obligatoria del carnet de vacuna, otras instituciones ya aplican la norma La institución asegura que muchas personas no pueden vacunarse por tener el carnet de identidad vencido y eso les impide realizar sus trámites con normalidad. Bancos y universidades exigen el documento; en mercados y supermercados es irregular

​

Lea también Santa Cruz En la capital cruceña funcionan 39 puntos de vacunación; sepa dónde se encuentran La vacuna anticovid se aplica desde los 5 años en adelante. También se aplica la tercera dosis a quienes cumplen 6 meses desde su última vacuna. Las instituciones exigen el carnet de vacunación

Lea también PAÍS Antiguo carnet de vacunación seguirá vigente hasta el 5 de enero El Ministerio de Salud emitió un comunicado recordando el plazo. Miles de personas tiene problemas en generar el nuevo documento, debido a que la web y la aplicación se saturaron