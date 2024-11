Proyecto Don Bosco podría cerrar dos centros por crisis y demora en desembolsos

“Nunca pasamos por una situación tan difícil, siempre hemos confiado, sabiendo la experiencia de Don Bosco, que llegó a albergar a 600 muchachos de la calle, que a veces lo despertaban diciendo que no había pan, y él salía a buscar. Nunca cerró ni rechazó a un niño”, dijo Sabbadin, un seguidor de esta causa que lo mantiene en Bolivia.

Según el religioso, desde hace al menos 20 años, el Proyecto Don Bosco se da modos para sostener los cinco centros con Bs 12 por cabeza. “Hemos intentado una nivelación a Bs 35 por cada uno , pero no lo logramos”, dijo.

“En mayo de este año no habían pagado enero, y ahora no han pagado octubre, los directores de los hogares están desesperados y no sabemos cuándo se cancelará esto”, dijo con preocupación.