Pruebas rápidas obligatorias para gremiales y limpieza, puntales para frenar contagios en mercados

Escucha esta nota aquí

El municipio de Santa Cruz de la Sierra prosigue con las acciones de limpieza y desinfección de mercados como parte de la lucha contra el Covid-19. Entre las acciones que implementa la Alcaldía también se dispone la realización de pruebas rápidas comerciantes.



Este miércoles por la mañana fue el turno del nuevo mercado Los Pozos. Junto a la maquinaria de desinfección que recorre el exterior del mercado, los funcionarios municipales trabajaron dentro del recinto desinfectando los pasillos.

En paralelo, una brigada médica atendió a los comerciantes con pruebas rápidas para diagnosticar Covid – 19.



El municipio ha instruido que cada 15 días se haga la desinfección profunda de todos los centros de abastecimiento. El alcalde Jhonny Fernández aseguró que estas desinfecciones serán responsabilidad de los comerciantes y se ejecutarán con recursos de los mismos vendedores.

Otras disposiciones que ha planteado la autoridad municipal involucra la realización de pruebas rápidas de forma obligatoria a vendedores y la utilización permanente de barbijo y alcohol.



“Vendedor que no se haga la prueba no va a poder vender en un ningún mercado, es obligatorio, si hay síntomas les vamos a dar tratamiento. Cada 15 días máximo se tiene que hacer desinfección puesto por puesto, pasillo por pasillo, los que no cumplan se les clausura el puesto y si hay más de 2 o 3 infectados y no se ha dado parte se clausura el mercado”, advirtió Fernández.



Los comerciantes del mercado nuevo Los Pozos destacaron las acciones para combatir el Covid - 19 y se comprometieron a desinfectar el centro de abastecimiento, apoyar las tareas de limpieza y cumplir las medidas de bioseguridad como los controles en el ingreso y puestos de venta.



Lea también Santa Cruz Alcaldía inicia desinfección en el Distrito 4 tras detectar 16 contagios de coronavirus El municipio cruceño continuará con el rastrillaje médico esta semana y se centrará en la Pampa de la Isla y Villa Primero de Mayo, donde existen personas con síntomas de coronavirus