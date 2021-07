Pueblo Guaraní radicaliza sus medidas con bloqueos y una convocatoria a gran movilización nacional

Escucha esta nota aquí

Tal y como se había anticipado, la denominada Ruta Nacional 9, que conecta con el territorio argentino amaneció cerrada debido al bloqueo indefinido que fue anunciado por el Pueblo Guaraní, medida que no cesará hasta que no se destituya a Ramiro Valle de la Asamblea Legislativa Departamental, autoridad a la que que desconocen y que no tendría el respaldo total de los guaraníes, al igual que otras personas que se muestran como voceros indígenas. Así lo expuso el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Justino Zambrana, quien adelantó que también se convocará a una gran movilización nacional para que se reconozca la voz de los guaraníes.

"Esta no es decisión de unos cuantos, sino del Pueblo Guaraní y también de todas sus comunidades, desde donde hay apoyo rotundo. Se está sumando la gente a la convocatoria porque no aceptan la representación de falsos dirigentes y persona que no representan a las capitanías", expresó Zambrana en un contacto con EL DEBER.

El ejecutivo lamentó que se quiera politizar la voz del Pueblo Guaraní, cuando lo que debe primar es la lucha orgánica por los derechos indígenas y no así los intereses político partidarios.

Zambrana responsabiliza a Ramiro Valle por esta situación y a la "pasividad" del Órgano Electoral para atender las demandas, a quienes tildan se cómplices y de querer callar la voz de los indígenas.

La APG ha manifestado en reiteradas oportunidades su desacuerdo con el reconocimiento de Ramiro Valle como representante guaraní ante la Asamblea Legislativa Departamental.

Asimismo, en una resolución afirman desconocer a Ronald Gómez quien ha tomado voz como parte del Consejo de Capitanes del Pueblo Guaraní, cuando la presidenta es Nora Cárdenas. También desconocen a Faustino Flores como presidente de la Cidob y rechazan el actuar de los diputados Elsa Sánchez y Luis Alfonso Changaray a quienes señalan como artífices del quebrar los mandamientos orgánicos guaraníes.