Puerto Quijarro: luego de una víctima mortal, cívicos dan plazo hasta mediodía del lunes para que el alcalde Luis Chambi renuncie

Según Rodriguez, el alcalde de Puerto Quijarro no solo estaría "provocando convulsión en su municipio, sino también en otras localidades aledañas". "Es tanta su ambición que no se conforma con maltratar a este pueblo, también quiere meterse en las provincias. Son muchos atropellos y todos somos testigos, es por eso que se le está dando oportunidad para que tenga sangre a la cara y renuncie, porque él no se merece a este pueblo"..