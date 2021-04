Pugna interna en el pueblo ayoreo origina una protesta en el TED de Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Un grupo de ciudadanos del pueblo Ayoreo llegó hasta el Tribunal Electoral Departamental (TED), de Santa Cruz, para pedir que Manuel Chiqueno sea reconocido como representante de los originarios en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

Afirman que el TED apoya a Tari Chiqueno, que, según ellos, fue elegido por unas cuantas familias; sin embargo, una fuente del Órgano Electoral afirmó a EL DEBER, que existe un recurso extraordinario en proceso y hasta que no se resuelva no se puede realizar elecciones y, en consecuencia, no se reconocerá a ningún representante de este pueblo.

El mencionado recurso se encuentra en el Tribunal Supremo Electoral, que es la instancia que debe emitir una resolución para resolver el problema del nuevo legislador del pueblo Ayoreo.

La división entre las familias ayoreas provocó un paralelismo en la dirigencia, que debe resolverse para que sus representantes sean reconocidos por las instancias correspondientes. En la ALD cruceña cinco son los pueblos que tienen representatividad. Los Yuracaré-Moxeño, Guaraní, Guarayo, Chiquitano y Ayoreo eligen a sus representantes de acuerdo a normas y procedimientos propios, también llamada democracia comunitaria.

En las elecciones de los pueblos originarios debe haber un representante del TED para certificar la transparencia. Cualquier elección sin la supervisión del Tribunal Electoral, no es reconocida por las autoridades.

