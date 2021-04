¿Pugna o falta de coordinación? Para el Sedes cruceño se ha aplicado más de un 80% de las vacunas recibidas, para el Ministerio no llegan ni al 50%

Escucha esta nota aquí





Bolivia ha recibido hasta el momento 948.000 dosis de vacunas anticovid, las primeras en llegar fueron 20.000 dosis Sputnik V el 28 de enero, luego arribaron 700.000 Sinopharm en febrero, y finalmente 228.000 AstraZeneca provenientes del mecanismo Covax el 21 de marzo.

De las 948.000 dosis de vacunas que llegaron al país, Santa Cruz ha recibido hasta el momento 4.400 dosis de Sputnik V, 188.950 Sinopharm y 38.650 AstraZeneca, haciendo un total de 232.000 dosis. De acuerdo a información oficial del Ministerio de Salud, se han aplicado hasta el domingo 50.592 vacunas en una primera dosis y 31.167 en segunda inoculación, totalizando en Santa Cruz un registro oficial de 81.759 pinchazos. Las versiones entre el Gobierno nacional y el Sedes de Santa Cruz discrepan en cuanto al porcentaje de aplicación.



Mientras para el Sedes ya se han aplicado más de un 80%, para el Ministerio de Salud no llega al 50% de las aplicaciones de vacunas, esto conlleva a un problema de información a la población.

Por las 948.000 dosis de vacunas anticovid provenientes de Rusia, China y del sistema Covax, el Gobierno nacional sostienen que hay vacunas. “Tenemos bastante y los Sedes han ejecutado un 60% de sus vacunas, cuando lleguen al 90 o 95 % de la utilización de lo que se les ha entregado, recién van a recibir nuevas. Hay bastante, tenemos disponibilidad, están las que recién llegaron más lo que quedaron de Covax, que no se han terminado de distribuir, además de las que vamos a recibir ahora, las Sputnik V”, dijo el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco Ferri.



Por su parte, si Santa Cruz tiene un 60% de casos de contagios, el mayor número de muertos por Covid-19 y el mayor número de población, el director del Sedes cruceño, Marcelo Ríos, reclama con estos argumentos que se le entregue un mayor porcentaje de vacunas a la hora de inmunizar a su población.



Ríos sostiene que se han aplicado más del 80% de las vacunas en Santa Cruz y cree que por proporcionalidad las vacunas deberían ser distribuidas en esa relatividad, o hacer el cálculo de densidad poblacional por grupo etáreo. "Hay muchas opciones técnicas para apuntar a que Santa Cruz debe tener la mayor dotación de vacunas". Agregó que al recibir las vacunas guardan la segunda dosis para inocular a quien se puso la primera, “esas no se tocan porque sería criminal. Solo queda un saldo en provincias y acá un poco para que sigamos vacunando, no puedo quedarme en cero, hay personas con cáncer y enfermedades renales que siguen vacunándose”, concluyó.

Mientras de un frente (Sedes cruceño da su descargo), desde la otra acera (Ministerio de Salud) se asegura que en el departamento de Santa Cruz hay todavía disponibilidad de seguir vacunando y que incluso, no se repartirá más hasta que no se las acaben.





