¡Qué calor! pronostican altas temperaturas para el fin de semana

Julio Claure, responsable del SIC Santa Cruz, informó que habrá vientos de dirección norte, con cielo despejados sin probabilidad de lluvia y que las temperaturas a registrar serán mínimas de 17º C y máximas de 32º C para la zona de los Valles cruceños; mientras que para la zona de la Chiquitania habrá mínimas de 25° C y máximas de 40° C; y para el resto de las provincias, se espera mínimas de 24° C y máximas de 38º C, definiendo un fin de semana caluroso.



Claure indicó que para inicios de la siguiente semana se mantendrán las altas temperaturas en la región. Sin embargo se espera que a partir del jueves cambien los vientos de dirección sur, con cielo nublado y chubascos ocasionales.