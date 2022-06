¿Qué es lo que se sabe hasta ahora del triple asesinato de policías en el Urubó?

Escucha esta nota aquí

En la víspera de su aniversario 196 la Policía fue herida de muerte con la caída de tres camaradas. El ataque armado tuvo lugar en el municipio de Porongo este martes, alrededor de las 17.00, cuando una patrulla policial fue atacada a tiros por unos sujetos.​

Han pasado casi 24 horas desde que se registró este horrendo crimen que consterna a los bolivianos. Esto es lo que se sabe hasta ahora, de manera oficial, de acuerdo a fuentes policiales consultadas por EL DEBER:

El hecho



1. -Dos policías y un voluntario del Gacip fueron acribillados el martes, 21 de junio, en El Cuchi, municipio de Porongo. Las víctimas fueron identificadas como Eustaquio Olano (sargento) y Alfonso Chávez (sargento), y David Candia (voluntario del Gacip).

Los asesinatos de los dos policías y el voluntario del Gacip se produjeron en horas de la tarde del martes. Se estima la hora probable a las 16:30.



Un subteniente, que estaba a bordo de una motocicleta, logró escapar e informar del hecho a sus camaradas. Su testimonio es importante para aclarar los hechos y dar con los asesinos.

2. La ejecución



Una patrulla, conformada por los sargentos Eustaquio Olano y Alfonso Chávez Flores, y el voluntario del Gacip José David Candia Orozco, fue interceptada por tres sujetos fuertemente armados que iban a bordo de una vagoneta Toyota.



El momento del ataque se da cuando los policías se dirigían desde Porongo hacia la comunidad Los Cuchis. Los criminales iban en ruta contraria.

​Los uniformados no dispararon sus armas reglamentarias. Además, se puso en evidencia que ni los policías ni el voluntario del Gacip contaban con chaleco antibalas de protección.





3. Los asesinos

-Los sicarios estaban vestidos con chalecos verdes y portaban armas largas

En el lugar del hecho se hallaron al menos 17 casquillos de bala. El comandante general de Policía, Jhonny Aguilera, ratificó que se trata de armamento de grueso calibre de uso policial y militar.

Los asesinos estaban a bordo de una vagoneta Toyota Ipsum color blanca



El carro patrullero donde iban las víctimas tiene impactos de bala en la puerta derecha y en la llanta



4.- Agresión previa

Según una conversación de WhatsApp, que se hizo pública en las redes sociales, que sostuvo uno de los sargentos fallecidos con su novia, previo el asesinato el grupo delincuencial ya los había agredido.



"Nos agredieron, a mi camarada le dieron puñete ,a mi me salvó lo que portaba, nos quedamos sin señal y nos plantamos en la arena y ahí vinieron a buscarnos pelea. En un momento pensé: aquí me destrozan, pero gracias a Dios no pasó a mayor, pero no teníamos comunicación, viví el peor susto", se lee en una parte del mensaje.



EL DEBER consultó a una alta fuente policial sobre la veracidad de esta conversación y confirmó su existencia. La misma está siendo sometida a un peritaje.



4.- Tras los criminales



Para las 12.30 de este miércoles fue señalada una conferencia de prensa en el Comando Departamental de la Policía; sin embargo, la misma no se llevó a cabo, pero el comandante Jhonny Aguilera adelantó que ya se tiene plenamente identificado a los autores del crimen, el tipo de armas usadas, inmuebles precintados y vehículos secuestrados.

"Todavía estamos trabajando y por seriedad no podemos dar ningún anticipo para evitar generar desinformación. Ya tenemos hipótesis construidas", adelantó Aguilera, pero prefirió no entrar en detalles. "Queremos ser serios. Hasta el momento se ha capturado los vehículos utilizados y se conoce las armas utilizadas", dijo a la prensa.

La información aún no confirmada