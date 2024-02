¿Qué escribió Camacho acerca de Herland Vaca Díez, como despedida?

"Una tarea pendiente es contar bien esa historia, la de los 21 días, al menos la parte que me tocó vivir de esa lucha de todos, y el rol de tantos hombres y mujeres valientes que hicieron posible la defensa de nuestro voto. Personas como el doctor Herland Vaca Díez, algunos expresidentes cívicos, y tantos otros que con su aporte contribuyeron enormemente a esa victoria, no solo contra quienes hicieron fraude sino también contra quienes desde adentro, como siempre, quisieron boicotearnos para imponer sus intereses personales", comenzó diciendo el gobernador.



La autoridad no escatimó en destacar las virtudes del fallecido. "Para quienes no lo conocían bien, Herland Vaca Díez Busch fue un cruceñazo, de esos que hoy necesitamos más que nunca. Era una persona con un amor muy grande por su tierra y su cultura, que entendía que para amar a Santa Cruz es imprescindible conocerla, conocer su historia, su gente y sus luchas".



Para Camacho, Vaca Díez Busch "fue una persona que tenía una gran vocación de servicio, que a lo largo de su vida ayudó a muchísimas personas; lo hacía siempre callado, sin pretender nunca ningún rédito de ello. Era también un hombre que decía lo que sentía, que hablaba sin rodeos, sin pelos en la lengua, y que nunca se dejó intimidar o manipular por nadie, menos aun por esos que se creen dueños de Santa Cruz. Tenía un gran sueño que compartía conmigo: el federalismo!".



Asimismo, recordó que el fallecido "llegó a ser Presidente Cívico a punta de mística y de convicción, en contra de muchos que intentaron, sin éxito, impedirlo".



Remarcó que los "activistas, indígenas, y plataformas del 21F pueden dar fe de que fue un gran apoyo y parte activa en sus luchas. En mi gestión como presidente del Comité pro Santa Cruz tuvo un rol muy importante como expresidente".



En resumen, Camacho aseveró que "el doctor Vaca Díez estuvo siempre que Santa Cruz lo necesitó, estuvo siempre que un cruceño lo necesitó, estuvo siempre que lo necesité y, como para muchos, su partida es una gran pérdida".



Y aun que "pesa no poder despedirlo con los honores que merece su trayectoria y su vida, me pesa también que la Gobernación no lo haga. Dios lo bendiga, lo tenga en su gloria, haga sentir siempre orgullosa a su familia y le otorgue cristiana resignación por su pérdida".