¿Qué pasó con el incremento del pasaje en la ruta San Julián - Santa Cruz de la Sierra?

Fernando Menacho, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, informó que el diálogo con los vecinos y transportistas de San Julián para definir la tarifa del pasaje continúa abierto. Eso sí, indicó que el proceso administrativo sancionatorio contra las tres cooperativas de transporte sigue vigente, contra las empresas que subieron la tarifa de forma arbitraria.



Autoridades y dirigentes de juntas vecinales y del transporte de San Julián deberían reunirse este lunes, pero no se concretó la reunión por el anunciado paro del transporte pesado. Menacho indicó que la convocatoria se mantiene abierta para lograr una solución definitiva.



“En ningún momento, como Gobernación, queremos tomar decisiones unilaterales, queremos entendimiento entre partes, lograr acuerdos. El país está viviendo una situación difícil. Sabemos que la situación es difícil para todos, lo que estamos viviendo en este 2024 no es lo mismo que el 2022”, remarcó Menacho.



Asimismo, el secretario se refirió al proceso administrativo sancionatorio. “No es la solución ideal, porque si los sancionamos por 20 o 30 afectamos a la ciudadanía en San Julián, porque no puede haber transporte libre ni desordenado. Se está viendo la forma de no perjuficar a la ciudadanía con esta sanción”, aseguró.



La semana pasada un grupo de vecinos terminó de instalar un bloqueo en San Julián, en contra del incremento arbitrario del costo del pasaje en la ruta hacia la capital cruceña. El precio era de Bs 25 y subió a Bs 30.



La medida de presión duró hasta el domingo, cuando transportistas varados en ambos lados de la carretera irrumpieron y pasaron el bloqueo. Fue cuando los vecinos decidieron dar un plazo de 72 horas a la Gobernación, para que pueda dar una solución oportuna al conflicto.



Se espera que la reunión entre vecinos, transportistas y la misma Gobernación se realice durante este martes.