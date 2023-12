¿Qué sucederá con Sixto Canaza y Nicolás Ramírez después de sus amenazas temerarias por tierras de Guarayos?

Hebert Sixto Canaza Sacaca y Nicolás Ramírez Taboada, ambos cabecillas del secuestro a 17 personas en Las Londras, lanzaron serias amenazas de “muerte” y de atacar con “armas” a los empresarios que no abandonen la central Pailitas de la provincia Guarayos y ahora la Fiscalía les hace seguimiento por separado en diferentes procesos.

"Señoras autoridades, que quede bien claro, esto no va a quedar impune. Desde ahora nos declaramos en estado de emergencia. Nosotros no vamos a permitir más que un empresario arremeta contra dirigentes, que masacre compañeros. (Tampoco) vamos a permitir dirigentes vendidos, traidores. Ahora sí vamos a agarrar armas. Y nos vamos a hacer respetar. No hay por qué tener miedo. Si ellos tienen el derecho de usar armas de grueso calibre, atacar, matar a mis hermanos, masacrar a mis compañeros, nosotros también podemos. Estamos preparados", dijo Nicolás Ramírez en un video publicado la Radio Comunitaria San Julián, el 4 de diciembre.