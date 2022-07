"Queremos trabajar", la arenga de Jhonny en la que rechaza el paro junto a gremialistas y transportistas

Tras desmarcarse de la Comisión Interinstitucional que impulsó la cumbre por el Censo, Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, decidió buscar aliados para respaldar su propuesta de no ir un paro departamental para que el Gobierno agilice la toma de datos en el país , razón por la que se acercó con dos sectores: los gremialistas y transportistas, con quienes vociferó su rechazo a un nuevo paro.

El alcalde indicó que cuando la historia convoca para una lucha, se lo hace por un bienestar de la familia, pero considera que el paro no es el ideal para estos tiempos, ya que se busca reactivar la economía del país tras salir de la crisis global por la pandemia por el coronavirus.

"Le estoy pidiendo al rector de la universidad (Uagrm) que no convoque a unos cuantos, que todas las federaciones de gremiales y transportistas vayan a sentarse, que las juntas vecinales y todos los sectores asistan", dijo antes de que la cumbre por el Censo se realice en los predios del Colegio Médico.

"Les quiero hacer una pregunta: ¿Están de acuerdo con ir a un paro?, ¿Qu ieren un paro de 24 o 48 horas?, ¿Quieren un paro indefinido?", fueron las preguntas claves que el Alcalde hizo ante sus aliados, todas obteniendo como respuesta un rotundo 'no'.

Pero, mientras Fernández tenía sintonía con los dos sectores, los representantes del Comité Interinstitucional por el Censo , se alistaban para participar de la cumbre a la que fueron convocadas más de 300 instituciones cruceñas, evento al que el alcalde no asistió, quedando su silla vacía.

En el lugar, consultado de su postura por el Censo, este expresó que no acatará ni convocará a la gente de la capital cruceña a que se sume a la medida y aseguró que la línea que deberían tomar en Santa Cruz, con el Gobierno central y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sea la del diálogo, para que una comisión determine cuándo es prudente realizar la encuesta censal.

"Me alegra muchísimo que ya los hayan invitado. Ahora espero que no haya mano política, sino dejemos que trabajen los técnicos, para que con los técnicos del INE, hagamos un trabajo efectivo por Santa Cruz. Por eso es que decimos que ese es el camino, el diálogo. Es la única manera de salir adelante, la confrontación no es buena", finalizó.