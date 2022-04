¿Quién es el nuevo arzobispo metropolitano de Santa Cruz de la Sierra?

Escucha esta nota aquí

René Leigue Cesari fue designado por el papa Francisco como el sucesor de monseñor Sergio Gualberti. Tiene raíces indígenas y el desafío de hacerse cargo de una arquidiócesis grande. Según los registros de 2014, la región metropolitana de Santa Cruz de la Sierra contaba con casi dos millones de bautizados. Esa cantidad de feligreses es una muestra del reto que tendrá que asumir el nuevo arzobispo de la arquidiócesis.



Leigue cumplió en marzo 55 años. Nació en la comunidad Nuevo Horizonte, de la provincia Warnes, pero es hijo de familia chiquitana, y el mayor de nueve hermanos.



El acto de presentación de Leigue como nuevo arzobispo de la Diócesis contó con la presencia de Marcial Fabricano, dirigente indígena de tierras bajas. “Deben estar contentos los indígenas del oriente boliviano porque aquí tenemos un hijo de indígenas y esto es muy importante porque da visibilidad nuevamente a nuestros pueblos, que tantas veces han sido marginados y siguen siéndolo, porque solo se reconoce a algún pueblo en Bolivia y no a todos”, dijo Gualberti durante el acto.



El recorrido sacerdotal de Leigue ha sido marcado por la presencia del cardenal Julio Terrazas. “Cuando entré al seminario, el cardenal empezó su trabajo como arzobispo en la arquidiócesis, de él he recibido las ordenaciones como diácono, sacerdote y obispo”, recordó. Asimismo, reconoció que se extraña la voz de Terrazas, esa que hacía reflexionar, y que hasta la fecha ha dejado claras directrices a la Iglesia.



Con humildad y también cautela, Leigue reconoció que el desafío de la designación es muy grande. “Dentro de lo eclesial uno no llega para destruir lo que ya hay, lo tengo claro, sino para continuar lo que hay y para mejorar lo que todavía falta. El trabajo de la Iglesia es de todos. Cuento con los sacerdotes, con el pueblo de Dios, con los obispos y toda la gente que forma parte de la Arquidiócesis. No vengo con grandes promesas, no se trata de eso, sino de agarrar un compromiso e ir adelante”, dijo. También confesó sentir un poco de temor “porque somos humanos”, pero aseguró que es más fuerte su confianza en la ayuda de Dios.



Leigue ha trabajado como obispo auxiliar en el campo, y aseguró que continuará trabajando con las personas del área rural.

“Sabemos de tus capacidades humanas y espirituales, de tu carácter cercano y servidor, sencillo y disponible siempre, con sabiduría para disponer los caminos del señor y con la prudencia para acoger a quienes necesitan palabras de aliento y estímulo”, le dijo Gualberti, con quien viene trabajando desde hace casi una década.

Los indígenas y la tierra

Consultado sobre el rol de los pueblos indígenas, de los cuales proviene, dijo que no piden más de lo que les corresponde, que no se inventan cosas ni exageran, sino lo que les toca. “Creo que eso es lo que no les entienden a ellos, no los escuchan. Finalmente, si somos un Estado plurinacional, que se tome en cuenta a todos, eso es lo que ellos exigen y seguirán exigiendo. Justamente las reuniones que tienen son para buscar la manera de hacer sentir sus necesidades”, dijo.



Censo

El nuevo arzobispo también habló del proceso censal, dijo que es muy importante para ver cómo estamos y en qué realidad nos encontramos y que el Estado debería ser el más interesado para ver cuántos habitantes somos y qué necesitamos. “Hay que seguir apoyando porque no vamos a sacar ventajas ni unos ni otros”, afirmó.



Hoja de vida

Nació en Nuevo Horizonte, provincia Warnes, el 24 de marzo de 1967. Es hijo de Enrique Leigue Becerra y Candelaria Cesari García. Es el mayor de nueve hermanos, Betty (+), Milsen, Guillermina, Irene, Leonora, Carmelo, Celita, Judith y Humberto.



En 1989 inició su formación para sacerdote en el Seminario Espíritu Santo en Sorata, diócesis de Coroico. Frecuentó estudios de Filosofía en el Seminario Mayor Arquidiocesano San Lorenzo, de Santa Cruz de la Sierra, obteniendo el bachillerato en Filosofía. Realizó sus estudios de Teología en el Seminario Mayor San José, en Cochabamba, y obtuvo el bachillerato en Teología en el Instituto Superior de Estudios Teológicos.



Recibió su ordenación sacerdotal el 27 de agosto de 1999, de manos del arzobispo Julio Terrazas. En 2003 y 2004 se inscribió en la Pontificia Academia Alfonsiana en Roma, donde obtuvo la licenciatura en Teología Moral.



Al servicio de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, inmediatamente después de la ordenación sacerdotal, asumió las siguientes funciones:

- De 1999 a 2001 fue Vicario parroquial en la Parroquia Santísima Trinidad, Santa Cruz de la Sierra.

- De 2001 a 2002 fue párroco de la parroquia Cristo Misionero..

- De 2005 a 2012 fue párroco de San José Obrero.

- De 2006 a 2012 fue director de estudios en el Seminario Mayor Arquidiocesano San Lorenzo.

- En 2012 fue párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima.

- El 30 de octubre de 2012 fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra y titular de la Iglesia de Nepi.

- Recibió la ordenación sacerdotal de manos del Cardenal Julio Terrazas el 16 de enero de 2013.

- Actualmente es presidente de la Red Eclesial de la Amazonía Boliviana, Repam Bolivia.

- El 23 de septiembre de 2020 fue declarado Hijo Ilustre de Santa Cruz.



