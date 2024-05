¿Quién es Rimberto Yavira Veizaga?, denunciado por avasallamientos violentos en Guarayos

"Sí, es de la 'Única', Rimberto Yavira Veizaga entró el año pasado, y si no me equivoco viene de la Central Santa María", confirmó Abraham Villegas, secretario ejecutivo de Desarrollo Productivo Regional Guarayos, de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTCSC), que a su vez forma parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), una de las organizaciones del Pacto de Unidad.

"Ya antes hemos sacado resoluciones sobre este tipo de casos. Aún no hemos analizado el caso de Yavira, pero tendremos un ampliado para emitir una resolución contra él. Tiene que responder como un particular y, si hay autoridades que lo apoyen de forma orgánica, tendrán que responder", aseguró.

"Empezaron por la parte de atrás, en el deslinde con las comunidades, donde no llegábamos , nos enteramos y fuimos a la Policía, que nos sugirió acudir al juzgado agroambiental. Todo eso nos demoró tres años, vino la pandemia, y nos salió el 2021 el resultado, con la orden de desalojo a nuestro favor. En 2021 intentamos desalojar y es cuando quemaron todo, balearon a tres policías, hicieron un desmadre. En 2022 volvimos a intentar el desalojo en su totalidad, pero recién se pudo en noviembre de 2023", dijo, y al igual que Franco, admitió que no están tranquilos del todo por la amenaza de que vuelvan.

La Torre tildó de "parásitos" a la gente como Yavira, ya que no llegan a desmontar, sino que aparecen cuando los dueños ya desmontaron e hicieron mejoras. "La parte política entró con el INRA, es zona con caminos, etc., y estos parásitos llegaron porque vieron un modus vivendi. Entran y venden la posesión", dijo.

Para La Torre, la tierra en Guarayos es apetecida porque se puede cultivar dos veces al año, tiene una carretera, y últimamente tiene servicios de electricidad, agua, etc. "Hubo una plusvalía interesante en la tierra en los últimos cinco a seis años, paralelamente a los avasallamientos", aludió. Para La Torre, lo que el Gobierno no ha hecho es una operación grande y conjunta para acabar con los avasalladores porque, según él, en los hechos son solo 40 prsonas las que mueven el avasallamiento en toda la provincia, con políticos detrás. ´

El jurista explicó que por lo general en Guarayos se impone la 'Única' , pero dijo que el lado sur de Guarayos, toda la zona conocida como Las Londras, está tomada por Interculturales. "Los Interculturales están a partir de El Puente hacia Santa Cruz , y la 'Única' está de El Puente hacia otro lado, más o menos así estaría la división geográfica, por una cuestión histórica porque, si la memoria no me falla, este 2024 los Interculturales recién han celebrado su quinto año en la provincia Guarayos. Antes no estaban acá", dijo.

Abraham Villegas, de la 'Única' de Guarayos, dijo que en Las Londras están Elías Tejerina, Franklin Flores (Emapa), "son un equipo que lamentablemente se ha dedicado al avasallamiento y enriquecimiento ilícito. El caso de Emapa es conocido, no hay dónde divagar", arremetió, pero aclaró que Tejerina no representa a todo San Julián, sino a un grupo de dirigentes que, so pretexto de actuar a nombre de los Interculturales, buscando algo para los hijos, "se involucran en avasallamientos, abusos, etc., y hay que ser claros, hay autoridades involucradas, por eso no hacen nada", coincidió con Franco, una de las víctimas de avasallamiento.