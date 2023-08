Quiroz: “El MAS no ha pedido que haya vicegobernador. Ellos lo han pedido en su estatuto autonómico; entonces, que no metan al MAS en su baile”

“El MAS no ha pedido que haya vicegobernador. Ellos lo han pedido en su estatuto autonómico; entonces, que no metan al MAS en su baile”, manifestó el concejal cruceño José Quiroz, con respecto a la desconfianza manifestada del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, hacia el subgobernador, Mario Aguilera, que no permite que este asuma interinamente como la primera autoridad departamental. Según Camacho, Aguilera forma parte de una supuesta estrategia del MAS para tomar la Gobernación cruceña, según lo dijo Camacho a EL DEBER.