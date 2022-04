Ratifican marcha por el censo para este martes y convocan a la ciudadanía a participar

Escucha esta nota aquí

El Comité Interinstitucional ratificó la marcha por el Censo Nacional de Población y Vivienda para las 17:00 de este martes y se convocó a la ciudadanía cruceña a participar de esta medida para exigir al Instituto Nacional de Estadística (INE) un informe objetivo del plan de trabajo del proceso censal.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, quien es vocero del Comité impulsor del censo, indico que la concentración de la manifestación será en la plaza del Estudiante, desde donde partirán hacia el centro de la ciudad, pues culminarán en en la Basílica Menor de San Lorenzo.

“Hasta el momento el INE no ha proporcionado la información solicitada de manera escrita, ahora no hay esa información, por eso necesitamos salir a las calles para hacer conocer que esa solicitud debe responderse (…) Seguimos en emergencia porque no hubo ninguna respuesta y el INE nos ha cerrado sus puertas”, comentó.

Cuéllar adelantó que se seguirá insistiendo al director del INE para que brinde el plan de trabajo del proceso censal, pues se requiere conocer con transparencia los avances que se vienen realizando sobre el censo que se llevará a cabo el 16 de noviembre.

Por su parte, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, pidió al pueblo cruceño a asistir a la marcha a las 17:00 del martes para exigir al Gobierno nacional que responda las preguntas y dudas que tienen los ciudadanos con respecto al proceso del Censo.

Asimismo, afirmó que participará de esta manifestación para apoyar a las instituciones que impulsan esta medida debido a la preocupación que sienten por la falta de información que existe sobre los avances del trabajo del INE.

Los asambleístas de oposición también confirmaron su asistencia en esta marcha, además de otras autoridades municipales y departamentales.

