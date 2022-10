Ratifican pago del bono Juancito Pinto desde el 24 de octubre, pese al paro

Esta fecha coincidirá con el paro convocado por el Comité Interinstitucional por el Censo, que iniciará el 22 de octubre y que no tiene fecha de finalización, por lo menos no mientras que el Gobierno central no ceda a la demanda regional de llevar a cabo el censo en 2023, y no en 2024 como se viene anunciando el Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).