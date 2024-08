Raúl Zurita: “Si la poesía desaparece, la humanidad desaparece en los próximos cinco minutos”

En la poesía boliviana tengo grandes amigos, compañeros de universidad, bolivianos que estudiaron conmigo ingeniería. Entonces, esto es muy grato y realmente me siento muy bien (acá). Lo que me alucina también de Bolivia es su música. Sus zampoñas, sus huayños. Por eso creo que ya saldrá el poeta que sea capaz de interpretar toda esa fuerza.

Sí los tengo. Como me gusta la música boliviana, como por ejemplo el huayno, tengo unos poemas que son como transcripciones de esas letras. Entonces, cuando yo hago un poema, más que lo visual, tengo en cuenta el sonido. Por lo tanto, mezclo los sonidos que yo alcanzo a escuchar, como el quechua, el aymara o el mapudungún (idioma mapuche) de Chile.

Quisiera poder contarlas todas. Pero si uno se mira al fondo a sí mismo, sin autocomplacencia, ni mentiras, ni falsa solidaridad, creo que llega al fondo de todos los seres humanos porque no somos tan iguales, como si fuéramos una metáfora de lo mismo. Entonces, si tú eres capaz de llegar al fondo a ti mismo, llegas al fondo de la humanidad, creo yo.

La poesía es anterior a la escritura, es anterior al libro, es anterior al internet, es anterior a lo digital. Por supuesto que sobrevivirá a todo, pero no sé en qué forma, pero si no sobrevive es porque este mundo se acabó. La sobrevivencia de la poesía es como una niña terca y tímida que tiene que atravesar los escombros y los bombardeos feroces.

Que desistan porque si quieren hacer (poesía) lo van a hacer igual. Así van a saber si les importa o no. Si les importa nadie los va a detener, pero si no le importa tanto, que desista. Creo que la poesía es un oficio muy egoísta porque tú le tienes que dar todo, pero ellos no te dan nada.