Reabren la cámara Gesell en la Felcv y refaccionan los ambientes para la atención de casos de violencia

El director de la Felcv, coronel Roberto Porcel, manifestó que la oficina de recepción para la ciudadanía y víctimas no contaba con el espacio suficiente y el aire de acondicionado se encontraba en mal estado , por lo que el lugar de espera resultaba incómodo.

“Nuestros ambientes no abastecían, no se olviden que durante las tardes, las oficinas de la Felcv se convierten en un área donde se realizan las audiencias del Ministerio Público, y así no podíamos atender”, afirmó el jefe policial.