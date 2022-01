Realizan arreglo y limpieza a 310 unidades educativas en la capital cruceña

Escucha esta nota aquí

Con la apertura de colegios para las inscripciones escolares y el inicio de las clases en puerta, desde la Alcaldía cruceña apuran labores para poner a tono las unidades educativas. La Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) anunció que en 310 colegios se hará arreglos hasta mediados de febrero.

El jefe Mantenimiento de Áreas Verdes y Residuos Especiales de Emacruz, Cristian Gonzales, sostuvo que se está priorizando esta actividad debido a la mayor afluencia que se registra en los colegios.

Por ello, Emacruz realiza el servicio de corte de pasto, poda de árboles, desempapelado, barrido y lavado de los módulos educativos. "Esta acción se va intensificar durante la presente semana y las posteriores”, manifestó Gonzales.



No obstante, no todas las unidades educativas precisan el mismo servicio, ya que no se encuentran en las mismas condiciones y también depende del terreno y ubicación.



“Algunos módulos no necesitan corte de césped ni poda de árboles, solo lavado de la infraestructura. Sin embargo, estamos tratando de realizar el mismo servicio a todos, para que estén en óptimas condiciones”, dijo la funcionaria.

Aclaró que todas las unidades educativas están siendo fumigadas para la eliminación del mosquito transmisor del dengue, chikunguña y zika, además para eliminar el virus del Covid-19. Toda esta tarea es en caso de que se inicien las clases presenciales, aunque por el momento solo están autorizadas las clases virtuales y semipresenciales en las zonas urbanas.

Los trabajos de mantenimiento previstos para esta semana se harán en colegios de los distritos 1, 3, 6, 8, 9 y 13.

