Realizan rastrillaje con canes en 2 kilómetros del Cordón Ecológico en busca de Lineth Chama

Con un can adiestrado, la Policía de la División Trata y Tráfico de Personas reactivó la búsqueda de Lineth Chama, la adolescente desaparecida en mayo de 2023. Los agentes realizaron un rastrillaje en un perímetro de 2 kilómetros del Cordón Ecológico, zona del río Piraí, de la capital cruceña, donde -según los detenidos en el caso-, habrían sepultado a la muchacha.

Detalló que esta jornada, con un can adiestrado en la búsqueda de cadáveres, se realizó el rastrillaje en un recorrido de 2 kilómetros. "Vamos a seguir con estos rastrillajes, presumimos que nos faltan otros 3 kilómetros, pero este trabajo se realiza en base a las declaraciones de los detenidos", remarcó.

Josefina Andrade, mamá de Lineth, dijo que no pierde la esperanza de encontrar a su hija con vida. "No vamos a descansar de buscarla", dijo la mujer.

Gróberth Chama, papá de la adolescente desaparecida, indicó que, a pesar de ser doloroso todo lo que están pasando, seguirán buscándola. "No vamos a parar la búsqueda, es muy doloroso esto y no es la primera vez que venimos acá (Cordón Ecológico), pero recuerden que Boica (uno de los detenidos) dijo que habían botado a mi hija en este canal. La unidad Trata y Tráfico sigue las investigaciones, pero como padres no pararemos hasta encontrar a mi hija", sostuvo.