Reaparición de sarampión en Bolivia: estas son las 15 preguntas más frecuentes sobre esta enfermedad

En 2000 Bolivia se declaró libre de sarampión, sin embargo, en la capital cruceña se acaba de confirmar el tercer caso en lo que va de este año. Se trata de un menor de edad, que fue derivado del centro de salud 10 de Octubre al Hospital de Niños Mario Ortiz.

Las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos y Carlos Hurtado informaron que se llevará a cabo el bloqueo de foco por caso confirmado de sarampión y buscan detectar posibles casos.



El primer caso se reportó en el mes de abril de este año. Se trataba de una pediatra de 29 años que estaba embarazada. En aquel entonces la paciente fue internada en aislamiento, aunque no presentó complicaciones. El caso fue calificado como atípico pues la paciente estaba vacunada y no tenía antecedentes de viaje al exterior.​ Además, de que no presentó síntomas de la enfermedad.

Ante esta situación, hemos consultado bibliografía de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para responder a las 15 preguntas más frecuentes sobre esta enfermedad. A continuación, te detallamos las respuestas:



1. ¿Qué es el Sarampión?



El sarampión es una enfermedad viral aguda, que produce erupciones (pequeños puntos rojos) en la piel, fiebres altas y es muy contagiosa. Afecta sobre todo a los niños y se transmite de persona a persona por gotitas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas cuando éstas tosen, hablan o estornudan. El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación.



2. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión?



Al inicio:

- Malestar general y fiebre alta.

- Tos.

- Aumento de fluido en la nariz (Rinorrea).

- Ardor o picazón en los ojos, además de ponerse muy rojos, no en todos los casos. (Conjuntivitis).

- Erupción, que no se eleva por encima de la superficie de la piel, sino que son unas manchas rojas en la piel descolorida y pápulas, que son unas protuberancias pequeñas sólidas, que causan la inflamación de la piel. Esta erupción se presentará de la cabeza a los pies, en todo el cuerpo. (Erupción maculopapular cefalocaudal).



3. ¿Cuánto tardan en aparecer los síntomas?



La enfermedad comienza con fiebre alta, malestar, tos y fluido nasal (rinorrea), suele estar acompañada de conjuntivitis. A los dos o cuatro días aparece la erupción en la piel, primero detrás de las orejas (maculopapular en la región retroauricular), se extiende al rostro, cuello, tórax y llega a las piernas (extremidades inferiores) en dos o tres días.



4. ¿Qué tan grave es el sarampión?



Aproximadamente un 30% de los casos de sarampión se pueden complicar. Las complicaciones más frecuentes son: neumonía, diarreas y otitis media, entre otras.



5. ¿Quiénes son las personas más vulnerables al sarampión?



Los más vulnerables son:

Los niños menores de cinco años no vacunados son quienes corren mayor riesgo de sufrir el sarampión y sus complicaciones, entre ellas la muerte. Las personas mayores, así como el personal de salud. Los profesionales de la salud están expuestos a la enfermedad al atender pacientes y porque pueden ser transmisores de la enfermedad al resto de la población.



6. ¿Cómo se trata el sarampión?



No existe tratamiento específico contra el virus del sarampión.

Para el tratamiento de las complicaciones del sarampión: neumonía y las infecciones de los oídos y los ojos del sarampión incluyen antibióticos y medidas de apoyo que garantice una buena nutrición, una ingesta suficiente de líquidos y el tratamiento de la deshidratación con las soluciones de rehidratación oral. Todos los niños diagnosticados de sarampión deben recibir dos dosis de suplementos de vitamina A, con un intervalo de 24 horas entre ambas.



7. ¿Cómo se previene el sarampión?



El sarampión sólo se previene con vacunación, la primera dosis de la vacuna SRP a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad. En caso de contactos de un caso positivo y de brotes se reduce la edad de vacunación a los seis meses de edad y se contabiliza como dosis cero, debiendo recibir las dos dosis en la edad que corresponde.

Niñas y niños de dos a 4 años que no tengan las dos dosis, deben ponerse al día.



8. ¿Quiénes están en riesgo de contraer sarampión?



Todos los no vacunados o las que no enfermaron con sarampión son personas en riesgo de contraer la enfermedad, pero los más vulnerables son los niños y el personal de salud que están en contacto con pacientes.



9. ¿Qué debería hacer si no está seguro de ser o no inmune al sarampión?



Si no está seguro de si es o no inmune al sarampión, trate de encontrar su carnet de vacunación.

Si fue vacunado en la infancia y/o durante las campañas de 1994, 2000, 2006-2007; 2011-2012; 2015-2016, usted está protegido/a y no necesita ser vacunado; sino no fue vacunado usted no está inmunizado: solicite vacuna.



10. ¿Cuánto tiempo tarda la vacuna contra el sarampión en comenzar a tener efecto en el cuerpo?



La inmunidad contra el sarampión se establece entre 10 y 14 días después de recibir la primera dosis, después de la segunda es más rápido porque hay lo que se denomina memoria inmunológica.



11. Ahora si usted es adulto y está seguro de haber recibido una sola dosis de la vacuna contra el sarampión cuando era niño. ¿Necesita una segunda dosis?



Sí. Y con mayor prioridad si usted es personal de salud, personal de turismo o ramas afines.



12. ¿Qué hacer si no está seguro de si recibió las dos dosis o si no recibió la vacuna cuando era niño?



Debe vacunarse, mucho más si usted es personal de salud o trabaja en el área sanitaria.



13. ¿Qué hacer si alguien en su familia puede tener sarampión o ha tenido contacto con alguien con sarampión? ¿Qué cuidados debe tener?



- Aislar al familiar cuatro días antes y después de iniciada la erupción. Debe utilizar barbijo. Toser o estornudar usando el pliegue interno del codo (etiqueta de la tos) y lavado de manos frecuente con agua y jabón.

- Los familiares deben realizar lavado de manos frecuente con agua y jabón líquido, de barra o desinfectante a base de alcohol.

- Verificar que todos los miembros de la familia estén vacunados contra el sarampión. Vacunar a los que les falta.



14. ¿La vacuna tienen efectos secundarios?



Existen reacciones leves que se auto limitan, tales como erupción de la piel (exantema), de color rojo más o menos subido, que desaparece momentáneamente con la presión del dedo, va acompañada o precedida de calentura, en un 5% de los vacunados y aparece a los 7-14 días después de la vacunación; de 5 a 15% pueden presentar fiebre entre los 5-12 días.



15. ¿No se eliminó el sarampión del mundo?



No. En 2019 se confirmaron 526,704 casos a nivel global, las regiones de Europa, África, Asia han mantenido transmisión endémica de la enfermedad. Si bien América eliminó el sarampión el 2016, ha recibido importaciones constantes. A la fecha, Brasil es el país que tiene más casos, seguido de México y Argentina.



