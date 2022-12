Rechazan acción de libertad a Camacho y le ratifican su detención en Chonchocoro

Sin embargo, el Juzgado Décimo Penal de la capital cruceña negó la solicitud de la defensa del gobernador cruceño argumentando que la defensa del acusado no hizo un “análisis de fondo” sobre la petición.

“Se resuelve denegar la tutela impetrada, respeto la lesión de los derechos al debido proceso, la libertad física, jurídica y a la vida con la aclaración que no se hizo análisis de fondo sobre la cuestión planteada ante la observancia del criterio personal que me he permitido a desarrollar…”, dijo la jueza durante sus conclusiones.