“Recién he empezado a trabajar”: Jhonny atribuye el descuido en la ciudad a los 36 días de paro y a la "herencia" de la gestión de Sosa

No obstante, afirmó que desde el 1 de abril empezarán a trabajar los nuevos operadores de la limpieza. Con esto, los vecinos esperan ver mejoras en el mantenimiento de las áreas verdes, ya que los 500 funcionarios que se desplegaron de manera temporal no dieron abasto a las necesidades de la ciudad.

“Sigue vigente (esta promesa) , no hemos terminado el proceso jurídico para que nos den la luz verde del BRT (para retirar los cordones), no podemos solamente retirar (las líneas), sino ver qué sentidos le vas a dar al tránsito vehicular. Todos esos aspectos se han trabajado y se han hecho estudios y con base en eso se van a tomar las medidas”, señaló Fernández.

“Lo que pasa es que recién he empezado a trabajar, cuando se recibe una alcaldía en desorden, endeudada y con semejantes acciones improvisadas como construir hospitales sabiendo que no hay médicos, es una irresponsabilidad, lo que estoy haciendo es cubrir, irresponsabilidad sería que gaste plata construyendo nuevos cuando no he terminado de equipar lo que quedó de la gestión pasada”, expresó el alcalde.