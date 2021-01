Recluso recapturado revela que vivió una semana debajo de los puentes

Escucha esta nota aquí

El recluso Ricardo Bautista Condori, que el 2 de diciembre burló a su escolta policial y escapó del hospital Francés, de la capital cruceña, fue recapturado por la Policía en la localidad de Yapacaní, donde se encontraba junto a sus amigos.



El gobernador del penal de Palmasola, coronel Fernando Céspedes, y el director departamental de Penitenciaría, Mauricio Romero, en rueda de prensa, confirmaron la recaptura del interno que purgaba condena de tres años por el delito de circulación de moneda falsa.

El coronel Céspedes confirmó que, el 2 de diciembre, el recluso salió del penal con carácter de emergencia hacia el hospital por una enfermedad. Cuando estaba en el hospital, fue al baño y luego se escapó. Desde ese momento, la Policía activó las pesquisas para dar con su paradero.

Cuando Ricardo Bautista fue presentado ante los medios de comunicación, pidió hablar. Dijo que decidió huir porque en el hospital le daba vergüenza que lo atiendan porque tiene problemas con el colon.

"Soy operado y ya no quería que me atiendan. Yo soy solo, no tengo a nadie. Viví una semana bajo los puentes y luego me fui", expresó el reo que tiene 42 años y cuya situación jurídica se agravó por haberse fugado.