Reclusos dejan la prisión; algunos con penas vencidas y otros lloran por abandono

Derramaron lágrimas tras conocer la orden del juez de dejarlos en libertad . Son los reclusos que, en muchos casos, ya cumplieron sus penas y no pudieron dejar Palmasola por falta de recursos para pagar los trámites; pero hay otros que están en situación de abandono y no lograron acogerse a este beneficio derivado del proceso de descongestionamiento carcelario .

Le sorprendió, de este modo, atender a un joven que ya había sido sentenciado a inicios de 2022 y que cumplió su condena. Por falta de abogado y de recursos económicos esa persona no había pedido “la suspensión condicional de la pena”. La jueza le asignó de inmediato un abogado de Defensa Pública para que lo asista.

La jueza, durante el acto, reveló que hay muchos internos que a veces por falta de abogados, de recursos económicos y el abandono, no pueden acceder a estos trámites. En su despacho, hay numerosos privados de libertad por delitos penales que ya cumplieron sus condenas, pero que aún guardan reclusión.

El joven es de El Torno, un municipio ubicado a 30 kilómetros al sur de la ciudad; sus padres trabajan en la agricultura y son de escasos recursos económicos. “La que me denunció es del lugar, solo la conozco, es una amiga. No sé cómo me denunció ni por qué”, dijo.