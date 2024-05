Reclutaron más de 130 personas para estafar en Bolivia y en el exterior, así operaba la red de ciberestafadores

El fiscal departamental dijo que cuando se intervino la empresa se encontró a varias personas en flagrancia, es decir ‘con las manos en la masa’. Algunos estaban realizando un rastrillaje en redes sociales para ubicar a las víctimas y otros en llamadas extorsivas.



Hacían todos los tipos de estafas: el cuento de la maleta de un familiar que supuestamente llegó del exterior y necesitaba dinero para retirar su equipaje del aeropuerto; el de ofrecer premios de dinero de telefonías; entre otros, de acuerdo a la información recabada por la Policía.



Pero eso no era todo, puesto que algunos de los estafadores se dedicaban a buscar a víctimas que preguntaban en redes sociales sobre la compra de productos, como electrodomésticos, ropa soya u otros. Luego creaban páginas web de empresas ficticias para ofrecer el producto que buscaban y le cobraban altas sumas de dinero, pero no entregaban los productos.



Mariaca dijo que se desbarató a una red internacional, puesto que no solo hay denuncias nacionales, sino que hay víctimas de Perú, Chile, México y otros países de la región. Agregó que no se descarta que esta empresa tenga nexos con otros estafadores del exterior.



“Este es un tema complejo, porque estamos hablando de víctimas que incluso que están en otros países. Entonces, se está trabajando con la Policía Boliviana para poder dar con el paradero de otras personas más que tuvieran participación en estos hechos. Se están tomando declaraciones, entrevistas policiales y otras diligencias que son necesarias para poder realizar una investigación responsable”, detalló



¿Qué delitos se investiga?