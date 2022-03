Rector de la Uagrm: "Aquel que estudia más de dos carreras y no trabaja es profesional frustrado”

Escucha esta nota aquí

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, expresó sus observaciones a la vigencia del beneficio de una carrera paralela gratuita en la estatal cruceña, pues considera que hay quienes acceden y no ejercen ninguna de las carreras y, a la vez, quitan espacio para que ingrese un nuevo bachiller.

“Una persona no se puede venir a avejentar en la Universidad, no puede estar probando suerte en varias carreras y no profesionalizándose. La educación es gratuita para el que viene a estudiar, pero no lo es para el que viene por dos o tres carreras. Aquel que estudia más de dos carreras y no trabaja es profesional frustrado”. consideró.



Agregó que en la universidad hay "muchas personas" que están cursando una carrera paralela, incluso sin cumplir los requisitos establecidos por la institución. "Esto implica que muchas personas están quitando espacio a los nuevos estudiantes que podrían ingresar a la universidad. Queremos ordenar la casa, que el estudiante se preocupe por formarse profesionalmente", dijo.

La máxima autoridad de la estatal cruceña remarcó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece gratuidad para la educación superior, "pero para una (carrera) y para el que viene a estudiar. No para el que viene a quedarse como dinosaurio en la institución", remarcó.

En esta línea, señaló que es necesario establecer cambios en los requisitos para acceder a una carrera paralela, para que así accedan quienes tienen interés académico y no quienes busquen alargar su permanencia en la Uagrm.

En la actualidad, entre los requisitos para carrera paralela en la Uagrm están: Haber aprobado todas las asignaturas de los cuatro primeros semestres o los dos primeros años del plan de estudios de la carrera de origen; tener un Promedio Ponderado Anual (PPA) mayor o igual a 60 puntos; y no haber reprobado ninguna materia en la gestión académica anterior.

