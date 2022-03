Rector de la Uagrm convoca a reunión interinstitucional para debatir sobre el Censo

Escucha esta nota aquí

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, se encuentra en plena organización de la reunión fijada para este jueves con toda la institucionalidad cruceña. El único tema a tratar es el Censo de Población y Vivienda 2022 previsto para el próximo 16 de noviembre, según el Decreto Supremo 4546.



“Estamos muy preocupados porque no tenemos ninguna información de los avances, no conocemos la fuente de financiamiento ni sabemos nada de la actualización cartográfica. No hay condiciones”, lamentó la autoridad académica en entrevista en EL DEBER Radio.

Es por ello que pide a las autoridades departamentales y gubernamentales puedan sentarse a debatir sobre el tema sin importar la filiación política. “El Censo debe realizarse sí o sí, caso contrario hablamos de incumplimiento de deberes, vamos a salir a las calles a exigir lo que no corresponde por derecho”.

Por otro lado, anunció el envío de cartas al Ministerio de Planificación y Desarrollo y al Instituto Nacional de Estadística (INE) en busca de una respuesta, puesto que anteriormente ha mandado misivas a la ministra Gabriela Mendoza. “Nos preocupa el hermetismo, la negligencia del Gobierno central. Estamos enviando un nuevo oficio al ministerio con el afán de insistir y buscar diálogo”.

Finalmente, el rector ofrece el apoyo toda la población estudiantil, alrededor de 115 mil, y de cerca de 2.000 mil docentes; además de logística e infraestructura de la universidad estatal (ciudad y provincias) al servicio del INE.

Recordemos que la UAGRM recibe actualmente recursos basada en una población de 60.000 estudiantes que data de hace 10 años, lo que le ha generado una pérdida económica de Bs 230 millones.













