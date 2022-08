Rector de la Uagrm lamenta que el Gobierno no quiera dialogar con Santa Cruz sobre el censo e invita al alcalde a sumarse al Comité Interinstitucional

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y cabeza del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, Vicente Cuéllar, lamenta que, pese al paro departamental de 48 horas, el cual considera exitoso porque fue acatado disciplinadamente por la ciudadanía, el Gobierno no quiera dialogar con Santa Cruz.

Este miércoles, Cuéllar fue entrevistado por el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, donde también se refirió a la posición del alcalde Jhonny Fernández, quien antes del paro se desmarcó de la institucionalidad cruceña porque no estaba de acuerdo con la medida. “No tenemos ningún inconveniente en volverlo a invitar (al alcalde cruceño). El censo es de interés colectivo, es de todos, no es propiedad ni del alcalde, ni del goberna dor, ni del rector, ni del Comité Cívico”, manifestó.

“Pareciera que el Gobierno no se inmuta por lo que pasa en esta parte del país. Manda a sus ministros a tratar de desbloquear, pero no hay una voluntad política, que es la que nosotros esperamos, para conversar técnicamente y dar una solución”, manifestó Cuéllar sobre la postura adoptada por el Ejecutivo.

Asegura que, desde febrero, ha insistido en reuniones técnicas con el Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pero que hasta el momento no ha tenido respuesta. Se ha confirmado para este lunes 15 de agosto una reunión técnica de trabajo sobre el Censo en Santa Cruz.

Al respecto, la autoridad espera que se pueda hablar sobre el cronograma de actividades y los argumentos para la postergación del Censo para el 2024, temas que no aún no han sido tocados por no estar en la agenda del encuentro de rectores que se realizó en La Paz.